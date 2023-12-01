Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

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50 binden fazla vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin üzerinden aylar geçmesine rağmen depremden etkilenen bölgelerdeki artçı sarsıntılar devam ediyor.
Malatya sallandı
Felaketin derinden etkilediği 11 ilden biri olan Malatya'da şiddetli bir deprem daha yaşandı.
6 Şubat'tan bu yana artçıların sürdüğü kentin Akçadağ ilçesinde saat 03.18'de 4.8 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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