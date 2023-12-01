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Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 03.18'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.