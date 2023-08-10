Malatya'da afet konutları tamamlanıyor! Köy evlerinin teslimi başladı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde afetin ardından çalışmalar sürerken yapımı tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim ediliyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından çalışmalar bir an olsun bırakılmadı.

50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği deprem bölgesinde, enkaza dönene 11 kentte eş zamanlı çalışmalara geçildi.

Bir yandan enkaz kaldırma, hasarlı bina yıkımı yapılırken bunların gölgesinde de afet konutları inşa edilmeye başlandı.

Afet bölgelerinde deprem konutları yükselmeye devam ediyor.

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilk günden itibaren büyük bir mücadele ortaya koydu.

Köy evlerinin teslimatı başladı

Depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya’da depremin hemen ardından 14 bin 338 konutun temelleri atılırken, 9 bin 331 konutun ise ihalesi gerçekleştirildi.

Toplamda 103 bin 19 konut ve köy evinin inşa edileceği kentte çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine teslimine başlanıldı.