Malatya'da camide tepki çeken görüntü: Cübbe giyinip dans etti Camilerde yapılan saygısızlıkların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan uygunsuz fotoğraf çekiminin ardından bu kez Malatya'da cami içindeki dans videosu gündem oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

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ensonhaber.com

Son günlerde Türkiye'de dini değerler hedef alınmaya başlandı.

Sosyal medyada, toplu ulaşımda başlayan tartışmalar gündem olurken, şimdi ise camilerde saygısızlıklar yapılmaya başlandı.

Malatya'da kaydedilen bir görüntü ise tansiyonu yükseltti.

Dans edip poz verdi

7'den 70'e herkes tarafından kullanılan ve giderek amacını aşan TikTok'ta paylaşım yapan bir genç, beğeni uğruna camide dans etti.

Cübbe giyinen genç kız, ardından minbere çıkarak burada poz verdi.

Diyanet, soruşturma açtı

Söz konusu video kısa sürede gündem olurken, tepkiler ise çığ gibi büyüdü.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı açıklandı.

Ankara'da camide uygunsuz fotoğraf çekimi

Geçtiğimiz günlerde ise yine camide yapılan saygısızlık adliyede son bulmuştu.

Kocatepe Camii'nde yapılan bir fotoğraf çekiminde kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model; başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz verdi.

Çekilen görüntüler de 'Zıtlıkların büyüsü' başlığıyla paylaşıldı.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Kareler sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilirken, çekimleri yapan yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi Cebeci, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kısa ve Cebeci, daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.