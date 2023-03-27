Malatya'da deprem konutlarının son hali! 11 ayda tamamlanması hedefleniyor Depremlerin ardından büyük yıkımların yaşandığı Doğanşehir'de, afetzedeler için yapımına başlanan 952 kalıcı konutun son hali paylaşılırken yıl sonuna kadar bitirilmesi bekleniyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 aydan fazla zaman geçti.

Yaşanan depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaş ise evsiz kaldı.

Depremlerin ardından vatandaşlar için kurulan çadır ve konteyner kentlerin yanı sıra kalıcı konutların da temeli atıldı.

7 bin ev kullanılamıyor

Büyük yıkımların yaşandığı bir kentte Malatya oldu.

Kentin Doğanşehir ilçesinde yaklaşık 7 bin ev kullanılamaz hale geldi.

Çalışmalar devam ediyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) depremzedelerin kullanacağı 952 kalıcı konutun yapımı için Altıntop Mahallesi'ndeki Tavşantepe mevkisinde çalışmalar devam ediyor.

"Genel yayıldığı zaman ciddi bir hasar olarak karşımıza çıkıyor"

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, depremlerden en çok etkilenen ilçelerden birinin Doğanşehir olduğunu belirterek, "14 bin civarında müstakil dairemiz var ve bunun yaklaşık 7 bine yakını ağır hasarlı, orta hasarlı veya yıkılmış durumda. Bu, ilçe geneline yayıldığı zaman ciddi bir hasar olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

"Fay hatlarına baktılar ve 12 Mart'ta çalışmalara başlandı"

Depremzedelerin mağduriyetinin giderilmesi için TOKİ tarafından çalışmaların hızlandırıldığını ve bölgede zemin etüdünün detaylı şekilde yapıldığını vurgulayan Zelyurt, şunları kaydetti:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda 48 bloktan oluşan 952 daire 2 ayrı firmaya verildi. 16 bloğu bir firma, 32 bloğu diğer firma yapacak. İnşaatlarımız başladı ve temelleri kazıldı, demirleri bağlandı.



Burası zemin olarak incelendi. Fay hatları incelendi. TOKİ'ye burayı önerdiğimiz zaman geldiler, zemin ve etüt çalışmalarını tekrar yaptılar.



Fay hatlarına baktılar ve 12 Mart'ta çalışmalara başlandı. Şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



Zelyurt, konutların yapılacağı arazinin Doğanşehir Belediyesi tarafından TOKİ'ye tahsis edildiğini aktardı.

"Amacımız yıl sonunda teslim etmek"

Kalıcı konutların yıl sonuna yetişmesi için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Zelyurt, sözlerini şöyle tamamladı: