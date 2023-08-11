Malatya'da deprem sonrası içme suyu uyarısı geldi Malatya'daki deprem sonrası içme suyu şebekesi bulanık akmaya başladı. Yetkililer ikinci bir uyarıya kadar su içilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sarsıntı Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi.

Deprem sonrası içme suyu uyarısı

Depremin ardından şehir suyunda bulanıklık oluştuğu açıklandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen 5.3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız" sözlerine yer verildi.