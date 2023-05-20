Malatya'da depremin ardından inşaasına başlanan konutlar 193 gün sonra teslim edilecek Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği kentlerden biri olan Malatya'da, deprem sonrasında temeli atılan konutlarında 193 gün sonra teslim edileceği duyuruldu.

AA

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından yaklaşık 4 ay geçti...

Yıkıcı depremler geniş coğrafyada hissedilerek büyük enkaza sebep oldu.

Afet bölgesinde yaklaşık 50 bin vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaşın evi ise kullanılamayacak hale geldi.

Depremlerin ardından ise vatandaşlar için önce geçici yaşam alanları oluşturuldu daha sonra da kalıcı konutların inşaası başlandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde birçok kent gibi Malatya'da büyük yıkım yaşando.

Konutlar 193 gün sonra teslim edilecek

Gelinciktepe bölgesinde inşası süren 599 konutluk 17 blokun temel demiri bağlandı, betonu döküldü. 3 blokta tünel kalıp imalatı devam ediyor.

77 gün önce temeli atılan 599 konutun 193 gün sonra teslim edilmesi öngörülüyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, TOKİ'nin deprem konutlarının inşasını sürdürdüğünü söyledi.

"14 bin konutun temelleri atılmış oldu"

Gelinciktepe bölgesinde inşa edilen 2. etap deprem konutlarının inşasının hızla ilerlediğini belirten Güder şu şekilde konuştu:

13 Nisan'da temel atma törenini gerçekleştirdik, kentin bir çok yerinde. Biz de o gün bu bölgede Sayın Cumhurbaşkanımızın temel atma törenine katıldık. Kısa bir süre içerisinde konutların yükselmiş olduğunu görüyoruz.



Malatya'mızda yaklaşık 66 bin deprem konutunun inşasının bir kısmına başlanıldı, bir kısmına başlanılacak. Şu an kentte yaklaşık 14 bin konutun temelleri atılmış oldu. Etaplar halinde binalarımız yükseliyor.



Kent merkezinde 66 bin, köylerde ise 25 bin civarında konut yapılarak, kısa süre içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek.

"55 bin civarında konutun inşa edilmesi hedefleniyor"

Konutların en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine verilmesi için çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü dile getiren Güder şunları ifade etti:

Deprem bölgelerinin hepsi şantiyeye dönmüş durumda. Hükümetimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.



Bir yıl içerisinde inşallah depremzedeler kendi konutuna kavuşmuş olacak. Battalgazi ilçesinde köy konutları da dahil 55 bin civarında konutun inşa edilmesi hedefleniyor.

"8'in üzerindeki depreme bile dayanıklı bir zemin var"

Güder, Gelinciktepe'de Elazığ merkezli 2020 yılında meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için 2 bin 500 civarında konut inşa edildiğini anımsattı.

Bölgenin zemininin kayaçlardan oluştuğuna dikkati çeken Güder şu şekilde konuştu: