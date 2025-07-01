Malatya’da lastiği patlayan tır bariyerlere çarpıp alev aldı

Malatya’da dün öğleden sonra yaşanan kaza, sürücüyü zor anlar yaşattı.

Havalimanı yolunda seyir halindeyken tırın lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarptı.

Çarpmanın ardından tırın alev almasıyla bölge kısa sürede dumanlarla kaplandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının daha da büyümesini önledi ancak tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Olayla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye tarafından soruşturma başlatıldı.