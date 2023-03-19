Malatya'da şehit ailesi depreme yakalandı! Konteyner kente yerleştiler Suriye’de 2012 yılında düşürülen uçakta şehit olan Malatyalı pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın depremden etkilenen ailesi konteyner kentte yaşamlarına devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor...

Yaşanan depremlerin ardından geriye binlerce yarım hikaye kaldı.

2012 yılında Suriye’de düşürülen uçağın pilotu şehit Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın Malatya’da yaşayan ailesi depremlerden etkilendi.

Ağır hasar alan binalarından eşya alamadıklarını belirten şehit Ertan’ın babası Ali Ertan, devlet tarafından her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Öte yandan aile Beydağı'nda kendilerine tahsis edilen konteynerde hayata tutundu.

"Suriye’de düşürülen uçağın pilotuydu"

Depremde evlerinin ağır hasar aldığını ve eşinin duvarın altında kaldığını anlatan Ali Ertan şu şekilde konuştu:

Oğlum Yüzbaşı şehit Gökhan Ertan, 2012 yılında Suriye’de düşürülen uçağın pilotuydu. Deprem günü çok büyük bir acı çektik. Eşim ve çocuklarım deprem anında içerideydi.



Deprem çok uzun sürdü, çok sallandık.

Daha sonra Yeşilyurt semt pazarının olduğu yere gittik ve orada bir gece kaldık. Eşim rahatsız olduğu için depremde duvarın altında kaldığı için Elazığ’a gittik.



30 gün kadar orada ordu evinde kaldık. Onlar da, vatandaşlar da bizi çok iyi karşıladılar. Her türlü desteği sağladılar.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen müdürüm şu an oturduğumuz konteyneri bize tahsis etti.



Biz de geldik. Yerimiz çok güzel, Allah devletimizden razı olsun. Allah bir daha böyle bir acı da göstermesin. Her türlü ihtiyacımız karşılandı.

"Devlet her şeyimizi karşıladı"

Ertan, depremlerde ağır hasar alan evlerinden şehit oğlunun fotoğrafını alamadıklarını ve küçük vesikalık fotoğrafının yanında olduğunu ifade ederek şu şekilde ifade etti:

Ben depremde şehit oğlumun fotoğrafını bile alamadım. Ancak elimde küçük vesikalık resmi kaldı. Ev eşyası da getirmedik ama devlet her şeyimizi karşıladı. Sanki evimizdeymişiz gibi, yeter ki gönüller bir olsun. Her türlü kolaylık sağlandı.

"AFAD da kendilerine konteyner tahsisinde bulundu"

Şehit Ertan’ın ailesinin kendilerinden konteyner talep ettiklerini belirten Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen şu ifadeleri kullandı: