Malatya'da sevgi dolu görüntüler: Murat Kurum, Erdoğan hayranı çocuğu bağrına bastı

Asrın felaketinin yaraları birer birer sarılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin ardından başlayan asrın inşa çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde 300 bin konutun tamamlandığını açıkladı.
YARIN KONU TESLİM TÖRENİ YAPILACAK
Malatya’da “Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla düzenlenecek törenle 300 bininci konut teslim edilecek.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım sağlayacak.
YÜREKLERİ ISITAN GÖRÜNTÜ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, anahtar teslim töreni öncesi Malatya'ya gelirken kaydedilen bir görüntü yürekleri ısıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi besleyen bir çocuk, alanda bulunan yetkililerin yardımıyla Murat Kurum ile buluştu.
"BAKANIM BEN SİZİ ÇOK SEVİYORUM"
Heyecanı gözlerinden okunan genç, sevgisini elinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı olduğu görülen broşürü öperek gösterdi.
Ayrıca çocuğun "Bakanım ben sizi çok seviyorum." dediği duyuldu.