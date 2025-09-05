Malatya'da sevgi dolu görüntüler: Murat Kurum, Erdoğan hayranı çocuğu bağrına bastı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 300 bin konutun teslim edileceği tören öncesi Malatya'ya gelirken burada Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı olan bir çocukla yaşadığı samimi görüntüler gündem oldu.