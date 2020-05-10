Malatya'da üretilen maske 1 milyar sipariş aldı

Malatya'da bir medikal şirketi, koronavirüs salgını nedeniyle piyasadakilerden farklı olan 3 katmanlı maske üretti. Maske için şirkete, 1 milyarın üzerinde sipariş geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı maske kullanımının önemli olduğunun vurgulanmasından sonra Malatya'da İnönü Üniversite'ne bağlı Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma da AR-GE çalışması yaparak, tüm dünyanın dikkatini çeken bir maske üretti.

Diğer maskelere göre daha uzun süre kullanılabilen ve koronavirüse karşı koyabilme özelliğine sahip maske için 1 milyarın üzerinde sipariş alındı.

Sağlık Bakanlığı'nca üretimi onaylanan maskenin diğer ülkelere gönderilmesi için karar bekleniyor.

"24 SAAT KULLANILABİLİYOR"

Maske hakkında bilgi veren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Kimyager Ali Pektaş, "Biz diğer maskelerde olmayan iki tane teste sahibiz. Bunlardan birincisi 24 saat kullanılabiliyor olması, diğeri de koronavirüsü geçirmemesi. Virüsü geçirmediği, laboratuvar testleriyle onaylandı. Bunun yanı sıra diğer maskelerin uzun süreli kullanımlarında karbonmonoksit gazının uzun süre dışarı çıkmamasından dolayı bayılma olayları gerçekleşebiliyor. Bizim maskelerimizin özelliği şu; hava alabiliyor, hava alabildiği için de içeride bir karbonmonoksit gazının birikmesi mümkün değil. Uzun süreli kullanımlara da uygun. Hava geçirmediği için gözlükteki buğulanmanın önüne geçiyoruz." diye konuştu.

"1 MİLYARIN ÜSTÜNDE SİPARİŞ ALDIK"

1 milyarın üstünde siparişin şu an itibariyle alındığını ifade eden Pektaş, "24 saat kullanılıyor olması şu anda sağlık çalışanları için çok önemli bir etken. Maskenin virüsleri geçirmiyor olması, yani bunun ispatlanmış olması dünyadaki bütün maskelerden başkalaştırıyor. Bu sebepten dolayı da yurt dışından çok büyük talep var. 1 milyar adedin üstünde maske talebi var. Biz bu talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Tam otomatik sisteme geçmek üzereyiz onun alt yapısı yapılıyor. Ama mevcutta şu anda günlük tek vardiyada 50 ile 70 bin maske üretebiliyoruz. Bu sayıyı da her hafta artırarak devam ediyoruz." dedi.

"İHRACAT İÇİN ÖN İZİN BEKLİYORUZ"

Ali Pektaş, "Özellikle Avrupa ülkelerinden çok fazla talep alıyoruz. Yurt dışına tanesi 1 dolardan satılan maskeyi İspanya, İtalya, ABD, Almanya, Slovakya, İngiltere, Hollanda, Katar, Dubai, Rusya, Dominik, Avusturya, Kanada ve İsviçre sipariş etti. İhracat için ön müracaatımızı yaptık. Ön iznimizi bekliyoruz. İzin süreci tamamlandıktan sonra da ürünlerimizin yurt dışına sevkiyatına başlayacağız." diye konuştu.

"DIŞ YÜZEYİ SU VE HAVA GEÇİRMEYEN BİR KATMAN"

Orta katmanın firmanın kendisinin yaptığı doğal bitki solüsyonundan oluştuğunu söyleyen Pektaş, "Maskemiz 3 katmandan oluşuyor. Dış yüzeydeki katmanımız, su geçirmeyen hava geçiren bir katman. Orta katmanı bizim kendimizin hazırladığı solüsyonlu katman, iç katman da yine su geçirmeyen bir katman. Fakat hava geçirmiyor. Dolayısıyla birçok sorunu çözmüş oluyoruz. Bir diğer artısı da ürünler tek tek ambalajlı. Kullanıcı ambalajı açtığı zaman ürünün temizliğinden ürünün gerçekten işe yarayıp yaramadığından emin oluyor. Diğer maskeler gibi 50 ya da 100'lü ambalajlarda değil, hava almayan özel tasarlanmış ambalajlarda sunuluyor." dedi.