Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor...

Malatya'nın, Battalgazi ile Doğanşehir ilçelerinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu operasyon için düğmeye basıldı.

İKİ AYRI İLÇEDE UYUŞTURUCU TESPİTİ

Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi ile Doğanşehir ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını tespit edildi.

İki ayrı adrese operasyon düzenledi.

850 GRAM ESRAR YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 850 gram esrar maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.