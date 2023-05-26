Malatya'da yükselmeye devam eden afet konutları ekipler tarafından incelendi Depremzedeler için yapımına başlanılan kalıcı konutlarda çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı, "Depremzede vatandaşlarımıza sağlam ve güvenilir yaşam alanları teslim edilecek" dedi.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 4 ay geçti.

Yaşanan depremlerin ardından kısa sürede kalıcı konutların inşaları başladı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde deprem yaralarının sarılması için ilk etaptaki çadır ve konteyner kurulumları için ekipler seferber edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremzede vatandaşlara tahsis edilmek üzere inşaatına başlanan deprem konutlarının her aşamasını da yakından takip ediyor.

TOKİ tarafından temeli atılan deprem konutlarındaki yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Çınar, deprem yönetmeliklerine uygun sağlam ve güvenilir konutları yapıldığını ifade etti.

Öte yandan sosyal yaşam alanlarıyla birlikte kaliteli ve nitelikli bir yaşam alanı inşa edildiğini söyledi.

"Vatandaşlar sözlerin yerine getirileceğine sonuna kadar inanıyor"

Yeşilyurt İkizce mahallesindeki deprem konutlarının bu yılın sonlarına doğru hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını söyleyen Başkan Çınar şu ifadeleri kullandı:

Malatya’ya dört kez gelerek şehrin imar ve ihya sürecinde başlatılan çalışmaları yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanımız da büyük bir coşkuyla karşılandığı son gelişinde de deprem konutları başta olmak üzere diğer yatırımlarla ilgili detaylı bilgiler aldı.



Hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar güveniyor, inanıyor.



Vatandaşlarımız ‘yaparsa Cumhurbaşkanımız yapar yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar’ diyerek verilen sözlerin yerine getirileceğine sonuna kadar inanıyor, bizler bu inancı ve güveni saha çalışmalarında ve ziyaretlerimizde yakından görüyoruz.

"Çatı işleri ve duvar imalatları şu anda hızla devam ediyor"

Malatya’da depremzede vatandaşlara bir yıl içerisinde 70 bine yakın konut ile 25 bine yakın köy evinin tamamlanarak teslim edileceğini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, Malatya’nın yeni yatırımlarla daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağını ifade ederken şunları söyledi: