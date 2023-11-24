Malatya'daki depreme canlı yayında yakalandılar! O anlar kamerada... Battalgazi ilçesi merkezli dakikalar arayla yaşanan 2 deprem anı, kentte bir televizyonun canlı yayınına yansıdı.

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ensonhaber.com

6 Şubat depreminden etkilenen illerden biri de Malatya.

Adeta yerle bir olan şehirde yaralar sarılırken, bir yeni deprem daha yaşandı.

AFAD verilerine göre dün akşam saatlerinde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Çevre illerden hissedildi

Büyüklüğü 5.2 olarak belirtilen deprem, şehirde büyük bir paniğe neden oldu.

Hemen ardından yaşanan bir diğer depremin büyüklüğü ise 4.7 olarak kaydedildi.

Sarsıntı sonrasında herhangi bir olumsuz durum bulunmazken, can kaybı da yaşanmadı.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Canlı yayında deprem anları

Depreme, Malatya Vuslat Televizyonu'nda "Cumanın Bereketi" programının sunuculuğunu yapan Mehmet Refik Metin ve konuğu Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, canlı yayında yakalandı.

Tam da deprem anında yayında olan isimlerin paniği kameraya yansıdı.