Malatya'nın simgesi Bakırcılar Çarşısı'nda esnaf eski günlere dönmeyi bekliyor Depremin vurduğu kentte, tarihi mekanlardan biri olan Bakırcılar Çarşısı adeta enkaza döndü. Çarşının esnafı, "Sıfıra çıktım işçi gibi hurda topluyor çalışıyorum." dedi.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

Binlerce yıkımlara neden olan afet, Malatya'da da büyük hasara yol açtı.

Kentte ilk andan itibaren depremzedeler için büyük bir mücadele verilirken, diğer taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Depremlerde neredeyse tek sağlam yapının kalmadığı kentin simge mekanlarından tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çalışmalarda sona gelinirken, bölge esnafı ise geçmiş günlerini arıyor.

"Her şey yerle bir oldu"

Tarihi çarşıda çaycılık yapan esnaf Kazım Temel, tarihi çarşıda alışılmış çekiç seslerinin artık olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Çarşıda çaycıydım. Alt kısımda bakırcılar üst kısımda demircilerimiz vardı, şu an tek çekiç sesi yok. Malatya bitti diyebiliriz. Umutsuzluk, çaresiz bakışlar kayıp olan giden hayatlar var. Her şey yerle bir oldu bu normal bir deprem değil afetti.

"Malatya’yı beraber ayağa kaldıracağız"

Depremle çarşının enkaza döndüğünü aktaran bir başka esnaf Serkan Çoban da şöyle konuştu: