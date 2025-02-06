Maliye denetimine takılan ünlüler: Devletten kaçırılan para 1 milyar 500 milyon TL

Haber Merkezi

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetiminde israf ve vergi kaçağına adeta savaş açıldı.

Bu alanda atılan adımlar kapsamında kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için çalışmalar sürüyor.

Tüm sektör ve meslekleri inceleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, son olarak sanat dünyasını mercek altına aldı.

Kurumun yaptığı incelemelerde, bazı oyuncu ve şarkıcıların gelirlerini normalden az gösterdiği belirlendi.

150 ÜNLÜ DENETİME TAKILDI

Banka hesaplarına gelen para miktarı ve beyanları uyumsuz olan 150 ünlünün inceleme altına alındığı belirlenirken bu isimlerden bazıları ortaya çıktı.

LİSTEYE GİREN EN ÜNLÜ İSİMLER

Buna göre, magazin kulislerinde bu listede başta Hadise olmak üzere; Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Mert Demir, Bergüzar Korel, Gülşen, Melike Şahin gibi isimlerin yer aldığı konuşuluyor.

Vergi kaçırdığı değerlendirilen bu isimler detaylı incelemeye alınırken konu magazin dünyasının gündemine oturdu.

TOPLAM VERGİ KAÇAĞI 1 MİLYAR 500 MİLYON TL

Türkiye'nin hemen her ekranında, her dizi, film ve sahne projesinde görülen bu isimlerin vergi kaçırdığı haberi, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Diğer yandan 150 kişilik listede toplam vergi usulsüzlüğü miktarı da dikkat çekti.

Buna göre incelemelerde devletin vergi zararına uğratıldığı miktarın 1 milyar 500 milyon TL olduğu belirtiliyor.