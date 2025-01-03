Maliyet olarak Çin otoyoluyla karşılaştırılan İstanbul-İzmir Otoyolu iddialarının aslı

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Çin’in en büyük otoyollarından biri olan Pekin-Urumçi Otoyolu, toplam 2 bin 540 kilometre uzunluğunda.

Pekin'den başlayıp Hebei, İç Moğolistan, Gansu ve Sincan olmak üzere 5 eyaletten geçen otoyolun inşaatı 1993 yılında başladı ve 2021 yılında tamamlandı.

İnşaat sürecinde 10 binden fazla işçi görev aldı.

OTOYOLUN İNŞAATI 1993'TE BAŞLADI

Pekin-Urumçi Otoyolu’nun inşaatı 20 Temmuz 1993’te, Hanhot’tan Baotou’ya kadar olan bölümle başladı.

Ardından 8 Temmuz 1997’de, Honhot’tan Baotou’ya kadar olan bölüm resmi olarak trafiğe açıldı.

27 Nisan 2011’de Pekin-Sincan Otoyolu’nun inşaatı, İç Moğolistan Shanxi Sınırı’ndan Honhot’a kadar resmi olarak başlatıldı.

2001'DE HONHOT-BAOTOU OTOYOLU'NUN ÇİFT HATLI İNŞAAT PROJESİ TAMAMLANDI

17 Aralık 2001’de Honhot-Baotou Otoyolu’nun çift hatlı inşaat projesi tamamlandı. 25 Kasım 2005’te ise Baotou’dan Linhe’ye kadar olan bölüm tamamlanarak trafiğe açıldı.

24 Aralık 2007’de Pekin, Changping’deki Deshengkou’dan Pekin-Hebei sınırından Huailai’ye kadar olan bölüm trafiğe açıldı. 26 Temmuz 2008’de Altıncı çevre yolundan Changping’e kadar olan bölüm de trafiğe açıldı.

Kasım 2009’da Pekin’de Beşinci Çevre Yolundan Altıncı Çevre Yoluna kadar olan bölümün inşaatına başlandı.

11 Kasım 2009’da ise Pekin’de Changping’den Deshengkou’ya kadar olan bölüm trafiğe açıldı.

PEKİN BÖLÜMÜ 2014'TE TRAFİĞE AÇILDI

Otoyolun Pekin Bölümü 24 Mayıs 2014 tarihinde tamamen trafiğe açıldı. 16 Kasım 2016 tarihinde Xinghe Güney Ücretli İstasyonundan Honhot’a kadar olan bölüm tamamlanarak trafiğe açıldı.

15 Temmuz 2017’de Linhe’dan Hami Wutong Daquan’a kadar olan bölüm trafiğe açıldı. 23 Nisan 2019’da Jiaoniwan’dan Xiyanghe’ye (Hebei-Shanxi sınırı) ve Hangjiangying’den (Moğolistan-Shanxi Sınır) Xinghe’ye kadar olan bölümler tamamlanarak trafiğe açıldı.

Bu tarihte, Hebei ve İç Moğolistan bölümleri tamamlandı. Aynı gün, Pekin-Sincan otoyolunun Shanxi bölümü de trafiğe açıldı.

ÇALIŞMALAR 2021'DE TAMAMLANDI

18 Ağustos 2020’de Wutong Daquan’dan Hami’deki Yiwu’ya kadar olan bölüm trafiğe açıldı. 4 Mayıs 2021’de Pekin-Sincan Otoyolu’nun Wutong Daquan’dan Mulei’ye kadar olan Wumu bölümü tamamlandı.

30 Haziran 2021’de Pekin-Sincan Otoyolu’nun (G7) Wutongdaquan-Mulei bölümü trafiğe açıldı. Bu aşamada, Pekin-Sincan Otoyolu’nun tamamı trafiğe açılmış oldu ve Pekin ile Urumçi arasındaki otoyol hattı kuruldu.

Son olarak, 22 Mart 2022’de Pekin-Sincan Otoyolu Zuowei Ücretli Geçiş İstasyonu resmi olarak işletmeye açıldı.

Bu istasyon, G7 Pekin-Sincan Otoyolu’nun Hebei Bölümünün üçüncü aşaması için önemli bir merkez olarak işlev görüyor.

OTOYOL 5,1 MİLYAR DOLARA TAMAMLANDI

Pekin Urumçi Ekspres Yolu aynı zamanda başkentteki ulusal otoyol ağının yedinci radyal hattıdır.

Uzunluğu yaklaşık 2 bin 540 km olan otoyol Pekin’den başlayıp Hebei, İç Moğolistan, Gansu ve Sincan olmak üzere 5 eyaletten geçiyor.

Toplam maliyeti yaklaşık 37 milyar yuan (6 milyar Amerikan doları) olup toplamda 10 binden fazla işçi çalıştı.

URUMÇİ TEK GİDİŞ GELİŞLİ, İSTANBUL-İZMİR OTOBANI 3 GİDİŞ GELİŞ ŞERİTLİ

Çin'deki otoyolun bazı çevreler tarafından algı malzemesi olarak kullanıldığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Orda yapılan otoyol tek gidiş gelişli. İstanbul-İzmir otobanı ise bunun farklı bir konsept. Bu yatırımlar kamu-özel iş birliği ile yapılmamış olsaydı ülkemizde birçok kamu yatırımı yapılamazdı. Sadece İstanbul-İzmir otobanı projesinden devletin kârı 3 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU 5 YILDA, URUMÇİ YOLU 19 YILDA TAMAMLANDI

Uraloğlu, "İstanbul-İzmir Otobanı için köprü maliyeti 1,4 milyar dolar. Beraberindeki otobanın maliyeti 4,6 milyar dolar. İnşaat süresi ise 5 yıl. Beş yılda tamamlanan proje 19 yıl sonra devlete geçecek. Devletimizin kârı burada 3 milyar dolar. Firma 19 yıl işletecek. Finansman giderleri, işletme giderleri var. Süre sonunda da köprü ve otobanımızda hiçbir bakım ihtiyacı olmaksızın yapıp devletimize teslim edilecek. Ayrıca İstanbul-İzmir Otoyolu ile yılda 23 milyar TL tasarruf ediyoruz. Vatandaşımızın zaman ve yakıttan sağladığı elde ettiği karda diğer kazanımlar." dedi.