Maltepe Cemevi'nin hesabına el koyan CHP'li Ali Kılıç'a tepki: Kimse oy vermeyecek CHP'li Maltepe Belediyesi tarafından hesaplarına el konulan Maltepe Cemevi ve Derneği Başkanı Aydın Özdemir, gelecek seçimlerde Başkan Ali Kılıç'ın aday olması durumunda CHP seçmeninin en güçlü rakibine oy vereceğini söyledi.

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Özel Haber

Sık sık sokaklardaki çöp yığınları ve heykel projeleri ile gündeme gelen CHP'li Maltepe Belediyesi, rant uğruna Maltepe Cemevi ve Derneği'nin hesaplarına el koydu.

2019 yerel seçimlerinden önce, uzun süredir devam eden cemevi inşaatını bitirme sözü veren Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, mazbatayı alır almaz rant peşinde koşmaya başladı.

Cemevinin hesaplarına el koydu

Uzun yıllar önce farklı partilere mensup belediye başkanlarının yardım ettiği derneğe ve cemevine kaşı savaş açan Kılıç, 2019'da mazbatasını alır almaz işgalci suçlamasıyla derneği kaymakamlığa şikayet etti.

Hukuki süreç başlatan Kılıç, önce çizdirdiği projelerle araziye çökmeye çalıştı daha sonra davalar sonucu derneği cezaya mahkum etti.

Yaklaşık 10 gün önce ise derneğin hesaplarına el konuldu.

Açıkça bir topluluğu rant uğruna hedef alan Kılıç'ın bu yatıklarını Maltepe Cemevi ve Derneği Başkanı Aydın Özdemir'e sorduk.

Uğradıkları haksızlıkları tek tek anlatan Özdemir, Ali Kılıç'a Maltepelilerin tepkilerini sıraladı.

"Ali Kılıç'ın derdi rant"

Kılıç'ın dernekle uğraşmasını rant amacına bağlayan Özdemir, "Ali Kılıç'ın derdi rant. "Burayı rantsal bir alana çevirmek sitiyor. 'Ben orayı yap işlet devret yöntemiyle yaptım o parayı çıkartmam lazım' gibi söylemleri var." dedi.

Kılıç'ın kendilerini yok etme politikası ile hareket ettiğini söyleyen Özdemir, gelecek yerel seçimlerde Maltepelilerin tutumuna da değindi.

"Maltepe'ye hizmeti sıfır"

"Seçimde aday olacağını biliyoruz. PM'de onay alamayan iki kişiden biri. Kılıçdaroğlu kırmızı çizgim diyerek aday yaptı. Hemşerilik hukukundan mı yaptı bilemem. Belki de çok iyi hizmet edeceğini düşündü." diyen Özdemir, Kılıç'ın Maltepe'ye tek bir hizmetinin dahi olmadığını söyledi.

"Herkes karşısındaki en güçlü daya oy vereceğiz diyor"

Maltepelilerin, 2019'dan bu yana Kılıç'a karşı olduğunu, son yaşanan olayın da üzerine tuz biber olduğunu belirten Özdemir, gelecek seçimlerde seçmenin tapki göstereceğini belirtti.

Kılıç'ın tekrar aday gösterilmesi durumunda ise büyük bir tepki ile karşılaşacağını belirten Özdemir, "Aleviler yüzde 99 CHP'ye oy verir. Ama Ali Kılıç'a karşı 2019'da Ankara'ya yüründü. O dönemde istenmeyen kişi pozisyonundaydı. Bu da tuz biber oldu. Halkın tepkisine yetişemiyoruz. Kimse oy vermeyecek. Herkes karşısındaki en güçlü daya oy vereceğiz diyor." dedi.