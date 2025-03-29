Ekrem İmamoğlu hakkında, hem yolsuzluk hem de 'kent uzlaşısı' kapsamında iki ayrı soruşturma başlatıldı.
İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz sokak gösterileri organize eden CHP, yurtdışından ise aradığı desteği bulamadı.
GÖSTERİLER SARAÇHANE'DE BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sabahında gözaltına alınarak 23 Mart günü tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerin merkezi İBB binasının bulunduğu Saraçhane olmuştu.
CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'deki son protestoda, "Yarından itibaren Saraçhane'deki akşam toplantılarını bir başka formata çekeceğiz" demişti.
MALTEPE'DE MİTİNG DÜZENLENİYOR
CHP lideri Özel, büyük bir miting yapacaklarını belirterek, bugünü işaret etmişti.
CHP, Saraçhane mitinglerinin ardından bugün Maltepe'de miting düzenliyor.
ŞARKILAR ÇALINDI
Miting öncesi ise kalabalığı coşturmak için bazı şarkılar alanda çalınmaya başlandı.
"YUH YUH ÇALANLARA"
Çalınan şarkılar arasından Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' isimli şarkısı ise dikkat çekti.
ŞARKININ SÖZLERİ
Selda Bağcan'ın yazdığı şarkının sözleri şu şekilde:
Uzaktan yakından, yuh çekme bana
Sana senin gibi gibi baktım ise yuh
Efendi görünüp bütün insana
Hakkın kullarını yıktım ise yuh
Yuh yuh, yuh yuh soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara
Yuh nefsine uyanlara, yuh
Ne demek efendim, bey ve amele, bey ve amele
Fakir soymak yakışır mı kemale?
Rüşveti hak bilip bilip her dakika hile
Yapıp yapıp inkâr inkâr ettiysem yuh
Yuh yuh, yuh yuh soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara
Yuh nefsine uyanlara, yuh
Bu kadar milletin hakkın alanlar, hakkın alanlar
Onları kandırıp zevke dalanlar
Diplomayla olmaz olmaz hakim olanlar
Suçsuzun başına, hey dost, çöktüm ise yuh
Yuh yuh, yuh yuh soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara
Yuh nefsine uyanlara, yuh
Ne demek efendim, bey ve amele, bey ve amele
Fakir soymak yakışır mı kemale?
Rüşveti hak bilip bilip her dakika hile
Yapıp yapıp inkâr inkâr ettiysem yuh
Yuh yuh, yuh yuh soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara
Yuh nefsine uyanlara, yuh
Ben insanım, benden başlar asalet, başlar asalet
Asillere paydos, beye nihayet
Şu insanlık derde derde girerse şayet
Ona yar olmaktan bıktım ise yuh
Yuh yuh, yuh yuh soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara
Yuh nefsine uyanlara, yuh
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