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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu hakkında, hem yolsuzluk hem de 'kent uzlaşısı' kapsamında iki ayrı soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz sokak gösterileri organize eden CHP, yurtdışından ise aradığı desteği bulamadı.

GÖSTERİLER SARAÇHANE'DE BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sabahında gözaltına alınarak 23 Mart günü tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerin merkezi İBB binasının bulunduğu Saraçhane olmuştu.

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'deki son protestoda, "Yarından itibaren Saraçhane'deki akşam toplantılarını bir başka formata çekeceğiz" demişti.

MALTEPE'DE MİTİNG DÜZENLENİYOR

CHP lideri Özel, büyük bir miting yapacaklarını belirterek, bugünü işaret etmişti.

CHP, Saraçhane mitinglerinin ardından bugün Maltepe'de miting düzenliyor.

ŞARKILAR ÇALINDI

Miting öncesi ise kalabalığı coşturmak için bazı şarkılar alanda çalınmaya başlandı.

"YUH YUH ÇALANLARA"

Çalınan şarkılar arasından Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' isimli şarkısı ise dikkat çekti.

ŞARKININ SÖZLERİ

Selda Bağcan'ın yazdığı şarkının sözleri şu şekilde:

Uzaktan yakından, yuh çekme bana

Sana senin gibi gibi baktım ise yuh

Efendi görünüp bütün insana

Hakkın kullarını yıktım ise yuh

Yuh yuh, yuh yuh soyanlara

Soyup kaçıp doyanlara

İnsana kıyanlara

Yuh nefsine uyanlara, yuh

Ne demek efendim, bey ve amele, bey ve amele

Fakir soymak yakışır mı kemale?

Rüşveti hak bilip bilip her dakika hile

Yapıp yapıp inkâr inkâr ettiysem yuh

Yuh yuh, yuh yuh soyanlara

Soyup kaçıp doyanlara

İnsana kıyanlara

Yuh nefsine uyanlara, yuh

Bu kadar milletin hakkın alanlar, hakkın alanlar

Onları kandırıp zevke dalanlar

Diplomayla olmaz olmaz hakim olanlar

Suçsuzun başına, hey dost, çöktüm ise yuh

Yuh yuh, yuh yuh soyanlara

Soyup kaçıp doyanlara

İnsana kıyanlara

Yuh nefsine uyanlara, yuh

Ne demek efendim, bey ve amele, bey ve amele

Fakir soymak yakışır mı kemale?

Rüşveti hak bilip bilip her dakika hile

Yapıp yapıp inkâr inkâr ettiysem yuh

Yuh yuh, yuh yuh soyanlara

Soyup kaçıp doyanlara

İnsana kıyanlara

Yuh nefsine uyanlara, yuh

Ben insanım, benden başlar asalet, başlar asalet

Asillere paydos, beye nihayet

Şu insanlık derde derde girerse şayet

Ona yar olmaktan bıktım ise yuh

Yuh yuh, yuh yuh soyanlara

Soyup kaçıp doyanlara

İnsana kıyanlara

Yuh nefsine uyanlara, yuh