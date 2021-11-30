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    Maltepe’de lodos nedeniyle gemi battı

    Maltepe açıklarında sabah saatlerinde lodos nedeniyle sürüklenerek karaya oturan RO-RO gemisi gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle battı.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 03:14
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    Maltepe’de lodos nedeniyle gemi battı

    Maltepe açıklarında demirli bulunan Türkiye bandıralı AYİŞ 1 isimli RO-RO gemisi, gündüz saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle sürüklenerek sahilde karaya oturdu.

    İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mehmetçik Römorkörü geminin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

    SU ALMAYA BAŞLAYAN GEMİ BATTI

    Sabah saatlerinde sürüklenen gemi gece geç saatlerde batmaya başladı.
    Yaklaşık 808 groston ağırlığındaki 67 metre uzunluğundaki gemi, gece saatlerinde fırtınanın şiddetiyle yan yattı. Su almaya başlayan gemi batmaya başladı. Geminin baş tarafının suya gömüldüğü görüldü.

    Maltepe’de lodos nedeniyle gemi battı #1

    GEMİLERİN HALATLARI KOPTU

    Gemi kurtarma ekibi sorumlusu Kerim Kılınç “Bu hava 3-4 gündür beklenen bir havaydı. 3-5 dediğimiz hava bu fakat 7 ye kadar çıktı. Burada bağlı olan çıkarma gemileri bunlar. Sabah saatlerinde lodosun etkisi ile gemilerin halatları koptu.

    Maltepe’de lodos nedeniyle gemi battı #2

    ''DAHA ŞİDDETLİ BİR HAVA BEKLİYORUZ''

    Halatları kopan gemiler buraya doğru sürüklenmeye başladı. Bu gemi şuan yan yattı ilerideki gemi tumba oldu. Şimdi bu gemi de diğer gemi de pert oldu. Bu gemilerin sorunu olduğu için burada bağlıydı. Yarın sabah daha şiddetli bir hava bekliyoruz inşallah diğer gemilere bir şey olmaz“ dedi.

    Maltepe’de lodos nedeniyle gemi battı #3

    Maltepe’de lodos nedeniyle gemi battı #4

    Maltepe’de lodos nedeniyle gemi battı #5

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