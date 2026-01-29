Manavgat Belediye Başkanı'nın baklava kutularında rüşvet savunması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları devam ediyor.

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' tahkikatı başlatılmıştı.

BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET ALDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden Kara dahil 6'sı tutuklanmıştı.

32 suçun bulunduğu iddianame kabul edilmiş, iddianamede Niyazi Nefi Kara hakkında suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap, zimmet gibi suçlamalar yer almıştı.

41 SANIĞIN YARGILANDIĞI İKİNCİ DURUŞMA SONLANDI

Mahkeme süreci devam ederken, 41 sanığın yargılamasında ikinci duruşma da tamamlandı.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında; Niyazi Nefi Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı görüntülenen Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada savunma yapan Niyazi Nefi Kara, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kara, tanıklardan K.B.'nin Hüseyin Cem Gül'e para verdiği söyleminin gerçek olmadığını savundu.

"MANAVGAT BELEDİYESİ'NE KUMPAS KURULDU"

Cezaevinde aylardır ses kayıtlarını okuduğunu belirten Niyazi Nefi Kara, şöyle konuştu:

Beyin cerrahı olarak beyin kalmadı. O baklava görüntülerinde asıl mağdur Engin Tüter değil, benim. Türkiye'de tüm hastalarım buna inanmadı.



'Nefi Bey bunu yapmaz' dedi. 200 oda yapılması gereken yere 400 oda yapanlar, kara para aklıyor. Manavgat Belediyesi'ne kumpas kuruldu.

"TV KANALINA ÖDENEN PARADAN HABERİM YOK"

13 yaşında Manavgat'tan ayrılmış, ilçeyi iyi bilen biri değilim.



Ben istesem, otellere, '100'er bin euro getirin' desem sıraya girerlerdi.



Bütün korkuları, kaçaklarının olması.



Zafer S.'nin televizyon kanalına ödediği 6,6 milyon liradan haberim yok.

"RUHSAT BAŞVURUMU BEKLETTİLER' İDDİASI YALANDIR"

Zafer S.'nin 'Ruhsat başvurumu beklettiler' iddiası yalandır.



Ayrıca bahse konu evi 4,5 milyona satın aldım.



Aleyhime yönelik tüm şahısların iddialarını kabul etmiyorum.



Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.

"TEMİZLİK İHALESİNİN VERİLMESİNE YETKİM YOK"

Tutuklu sanıklardan Sıla Ceyhan Berkaya da temizlik ihalesinin verilmesine ilişkin yetkisi bulunmadığını ifade etti.

Tanık ve sanıklarla yakınlığı bulunmadığını belirten Berkaya, kimseden para almadığını söyledi.

Berkaya, tahliyesini talep etti.

MÜŞTEKİ: HARACA DÖNEN İSTEKLERDEN ŞİKAYETÇİYİM

Tutuklu sanık Mesut Kara ise hakkındaki dolandırıcılık beyanlarını kabul etmediğini, Niyazi Nefi Kara döneminde zenginleştiğine ilişkin tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Müşteki Zafer S. de sanıkların kendisine 150 milyon liradan fazla ceza yazdığını, haraca dönen isteklerden dolayı şikayetçi olduğunu belirtti.

"BU VİDEODA YAŞANAN KURGU DOLU KUMPASTIR"

Tutuklu sanık Mehmet Engin Tüter de kendisine baklava kutusunda getirilen paranın Zafer S.'den alındığını, parayı getiren C.C.'nin açıkladığını söyledi.

Tüter, ayrıca şu savunmayı yaptı:

Kamuoyuna yansıyan videoda C.C., 'Sana verecek olduğum komisyon' ifadesini kullanıyor.



Ben kendisiyle hiçbir zaman komisyon anlaşması yapmadım.



Alkol istemedim. Bu videoda yaşanan kurgu dolu kumpastır.

"AĞLAMA KRİZLERİM BAŞLADI"

"Tutuksuz yargılanmayı istiyorum. 5 metrekare bir odada, 7 aydır kimseyle görüşmeden yaşıyorum. Bir avlumuz dahi yok. Ciddi sağlık sorunları yaşıyorum. Depresyon ilacı kullanıyorum.

Ağlama krizlerim başladı. İlkokula yeni başlayan kızım var. Tahliyemi istiyorum, en kötü ihtimalle ev hapsini talep ediyorum."

Savunmasının ardından rahatsızlanan sanık Tüter, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Tutuklu sanık Mehmet Okan Kaya da beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Hüseyin Cem Gül ise savunmasını yazılı sunacağını belirterek, tahliyesini istedi.

Diğer sanıkların ve avukatların savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, eksiklerin giderilmesi, yeni tanıkların dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.