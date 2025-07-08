Manavgat Belediyesi'nde rüşvet alırken suçüstü yakalanan şüpheli itirafçı oldu

CHP'li belediyeleri saran rüşvet ve ağında yeni çözülmeler yaşanmaya devam ediyor...

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne 4 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET ALIRKEN YAKALANDI

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise, makam odasında bir baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken polis ekiplerince suç üstü yakalandı.

İTİRAFÇI OLDU

Başkan Kara, yardımcısı Tüter ile beraberindeki 33 kişiden 7'si tutuklanırken, soruşturmayla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

TRTnin haberine göre, baklava kutusunda aldığı rüşvet ile tepkilerin odağı olan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter itirafçı oldu.

RÜŞVET ALDIĞINI KABUL ETTİ

Polis ekiplerine yakalandığı sırada kutuyu açtığında gördüğü binlerce eurodan haberi yokmuş gibi davranan Tüter, tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğin'de verdiği ifadesinde 110 bin euro rüşvet aldığını kabul etti.

Tüter, turizmci Zafer Türel'in oteline yapılacak lojman inşaatı için iş almak isteyen müteahhit Cengiz Coşar'dan aldığı bu rüşveti belediye adına almadığını savundu.

Tüter'in itirafları sonrası gözaltı kararı sayısı 41'e yükseldi.

İŞ ALAMAYINCA ŞİKAYET ETTİ

Tüter, itiraflarının devamında da Cengiz Coşar'dan bu iş için işin toplam bedelinin yüzde 20'sini rüşvet olarak talep ettiğini de yine itiraf etti.

Cengiz Coşar ise, rüşvet verdiği halde iş alamayınca savcılığa giderek itirafçı oldu.

İFADELERLE ORTAYA ÇIKAN RÜŞVET VE YOLSUZLUK AĞI

Belediye Başkanı Niyazi Kara'nın kurduğu rüşvet çarkı, savcılık ifadeleri ile birlikte gün yüzüne çıktı.

İddiaya göre Kara, başkan yardımcısı yaptığı baldızı ile özel kalem müdürü olarak atadığı yeğeni Hüseyin Cem Gül üzerinden rüşvet sistemini kurdu. Rüşvet ağı bu isimler üzerinden yürütüldü.

Tüter'in ifadesine göre, Başkan Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül, belediyede hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen inşaat projelerine gayri resmi onaylar vererek, işlerin kime verileceğini kararlaştırıyordu.

MANAVGAT BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, 4 ay süren takibin ardından Manavgat Cumhuriyet Savcılığınca, Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi.

Operasyonun, imar işleri ile doğrudan alımlardaki yolsuzluk iddiaları ve mülkiye başmüfettişinin raporu doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET ALIMINA SUÇÜSTÜ

Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de ofisine, polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde; Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C. isimli şahıstan alırken suçüstü yakalandığı görüldü.

Tüter'in belediyedeki makam odasına giren polis, gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, masanın yanındaki çantanın açılmasını istedi.

Tüter, "Arkadaş yurt dışından gelmiş, viski ve çikolata getirmiş." sözleriyle polisi ikna edemeyince çantayı açmak durumunda kaldı.

Tüter'in açtığı baklava kutusunda 110 bin euro olduğu görüldü.

Şüpheli, rüşvet parasıyla dolu baklava kutusunu görünce 'Bu ne' diyerek paradan habersiz olduğu imajını vermeye çalıştı.

7 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken savcılık, 7 kişi hakkında tutuklama talep etti.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, kısa süre sonra tutuklandı.