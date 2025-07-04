Antalya Manavgat Belediyesi'ne operasyon

Belediyelerde yolsuzluğa geçit verilmiyor.

İzmir'e yapılan yolsuzluk operasyonunun ardından bu kez gözler, Antalya Manavgat'a çevrildi.

Antalya Manavgat Belediyesi'ne geçtiğimiz dakikalarda operasyon düzenlendi.

MANAVGAT BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediye binasında arama başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Partililer belediye binası önünde toplanmaya başlarken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde önlem aldı.

Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.