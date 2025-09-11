Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen tutuklandı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 Temmuz tarihinde gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başka Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih S., geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat adliyesine çıkarıldı.

Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDILAR

Sözen kardeşler savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

OTEL İÇİN BASKI YAPILDI

Soruşturma dosyasında, Manavgat'taki bir otelin yapımında M.A.F, S.Ç. ve Ö.B'nin ortak oldukları ve Şükrü Sözen'in S.Ç'yi otelde istememesi üzerine Fatih Sözen tarafından zorlamalara maruz kaldığı belirtildi.

Manavgat Belediyesinin otele ceza yazması, hakkında yıkım kararı alması ve otelin karşısına yıkım için belediyeye ait kepçeyi gönderdiği, otel hisselerinin devredilmesi için Fatih Sözen'in tehdit ve baskı uyguladığı ifadeleri soruşturma dosyasında yer aldı.

Soruşturmada, yapımı devam eden otelin arsa sahiplerinin korkutulması nedeniyle otel ortaklarından bazılarının hisselerini satmak zorunda kaldığı öne sürüldü.

RÜŞVET VERMEYEN OTELLERE PARA CEZASI İDDİASI

Diğer taraftan A.C. isimli şüphelinin ise Şükrü Sözen döneminde otelinde bulunan imara aykırılıkla ilgili ceza yazılmaması amacıyla Fatih Sözen'e rüşvet verdiği, otele ceza yazılmadığı, daha sonra Niyazi Nefi Kara'nın başkanlığı döneminde yeniden istenen rüşvetin verilmemesi üzerine yüklü miktarda para cezası uygulandığı yönünde tanık beyanlarının bulunduğu ifadelere de dosyada yer verildi.

Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in evlerinden yapılan aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği vurgulandı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 3 AYRI TUTUKLAMA

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler E.B, Ö.E. ve A.U, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.