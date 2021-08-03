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- Mandıra Filozofu’nun çekildiği yer, yangında küle döndü
Mandıra Filozofu’nun çekildiği yer, yangında küle döndü
Oyuncu Arda Esen, filme ev sahipliği yapan bölgenin son halini paylaştı.
- AA & Ensonhaber
- 03.08.2021 - 09:30
- Güncelleme : 03.08.2021 - 09:43
Muğla’nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda başladıktan sonra yerleşim yerlerine sıçrayan yangınla mücadele devam ediyor.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler; Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine ulaştı.
MANDIRA FİLOZOFU'NA EV SAHİPLİĞİ YAPAN YERİN SON HALİ
Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.
Yanan bölgede, 2013 yılında Mandıra Filozofu'nun çekildiği yer de bulunuyor.
"ARTIK BİR KÜL YIĞINI"
Oyuncu Arda Esen, filme ev sahipliği yapan yerin son görüntüsünü paylaşarak şunları söyledi:
"Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşşiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü malesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz."