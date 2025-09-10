Manifest grubunun Konya'daki konseri iptal edildi

Manifest isimli müzik grubu, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini verirken konser, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest'e, konserdeki dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Grup üyeleri hakkında dün savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından mahkemede yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakma kararı verildi.
TRABZON VE ERZURUM KONSERLERİ OLMAYACAK
14 Ekim Salı günü Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu’nda planlanan ve biletleri satışa sunulan Manifest konserinin iptal edildiği öğrenildi.
Ayrıca Erzurum Belediyesi de Manifest grubunun konserini ‘kıyafetlerinin uygun olmadığı’ gerekçesiyle engelledi.
KONYA'DAKİ KONSERDE İPTAL
Manifest'in 20 Eylül Cumartesi günü Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde vereceği konser de iptal edildi.
Selçuklu Kongre Merkezi'nin sayfasından etkinlik bilgileri kaldırıldı ve Manifest grubuna ait olan tüm paylaşımlar silindi.