Manifest grubunun Konya'daki konseri iptal edildi Konserdeki dans ve gösterileri nedeniyle haklarında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatılan Manifest grubunun Trabzon ve Erzurum'un ardından Konya'daki konserlerinin de iptal edildiği açıklandı.