Manisa'da 112'ye yapılan çağrıların 429 bin 522'si asılsız çıktı Manisa'da 2023 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 1 milyon 552 bin 952 çağrının 429 bin 522’sinin asılsız olduğu belirtildi.

İHA

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız ihbarların ardı arkası kesilmiyor...

Yapılan uyarılara rağmen gereksiz meşgul eden vatandaşların ihbarları ise şaşırtmaya devam ediyor.

Manisa'da 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Enver Ünlü’nün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Cüneyt Bingöl ve ilgililer katıldı.

İstatistikler açıklandı

Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Cüneyt Bingöl, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin yıllık olarak yapılan çalışmalarını ve 2023 yılı istatistiki verilerini içeren bir sunum yaparak, katılımcılara bilgi verdi.

112'ye yapılan çağrıların 429 bini asılsız çıktı

Buna göre 2023 yılında Acil Çağrı Merkezi'ne gelen toplam çağrı sayısının 1 milyon 552 bin 952 olduğu, bunlardan 429 bin 522’sinin asılsız çağrı olduğu belirtildi.

Kurumlara aktarılan çağrı sayılarına bakıldığında ise emniyet 325 bin 624, sağlık 302 bin 500, jandarma 44 bin 674, itfaiye 21 bin 271, orman 4 bin 553 olduğu ifade edildi.

Toplantı kurumlar arası koordinasyonun devamının sağlanması, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)