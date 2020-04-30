Manisa'da 14 aylık bebek koronayı yendi

Soma ilçesinde devlet hastanesinde korona virüs tedavileri tamamlanan ve aralarında 14 aylık bebeğinde bulunduğu 16 hasta sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde iyi haberler artarak devam ediyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde biri 14 aylık 16 hasta daha koronavirüsü yenerek, taburcu oldu.

TABURCU EDİLEN HASTA SAYISI 73 OLDU

Konuyla ilgili açıklama yapan Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "Hastalığı yenen hastalarımızı evlerine göndermeye devam ediyoruz. Bugün 16 hastamız daha koronavirüs hastalığını doktorlarımızın ve sağlık ekibimizin çabaları ile yenmeyi başardı ve tedavilerinin hastanedeki bölümlerini tamamlayarak evlerine taburcu edildiler. Böylece toplam taburcu ettiğimiz hasta sayımız 73 oldu." dedi.

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"YENİLMEYECEK BİR HASTALIK DEĞİL"

"Bu hastalık yenilmeyecek bir hastalık değildir." diyen Çağlayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm sağlık çalışanlarını ve özel olarak hastanemizde görev yapan mesai arkadaşlarımı koronavirüs hastalığına karşı verdikleri mücadelede, emek ve özverileri için canı gönülden kutluyorum. Sevgili Somalılar, bu hastalıkla mücadeleyi gevşemeden sürdürmek zorundayız. Sizlerden tek isteğimiz hastalıktan korunmak için gerekli önlemleri almanızdır. Temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafe kuralını ihlal etmemeliyiz, izolasyondan ödün vermemeliyiz ve evde Kalmaya devam etmeliyiz."