Manisa'da ciğerlerimiz yandı: Etkilenen alanlar görüntülendi Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan yangınlardan etkilenen alanlar, drone ile görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde; yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldığı görüldü.

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AA

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor.

Bolu, İzmir ve Manisa'da devam eden yangınlara ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Yangınları söndürmek için yoğun mücadele sürerken, Manisa'da yanan alanlar ise drone ile kaydedildi.

CİĞERLERİMİZ YANDI

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarından etkilenen bölgeler havadan görüntülenirken, koca bir ormanın da yok olduğu görüldü.

14 Ağustos'ta başlayan ve hala süren yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye; İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SIRASINDA BİR YANGIN DAHA

Söndürme çalışmaları sürerken, dün saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı.

Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5'e, helikopter sayısı 13'e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla yangına dün sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.

EKİPLERE VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR

Salihli’nin Kale Mahallesi ve Hacıhıdır Mahallesi arasındaki bölgede kuvvetlenen alevler ilerleyişini havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen sürdürüyor. Alevler gerisinde küle dönen ağaçlar ve evler bırakırken, ekiplerin zorlu mücadelesine vatandaşlar da destek veriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)