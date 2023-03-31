Manisa'da ev sahibinin zam yaptığını ihtarname ile öğrendi Bir vatandaş 8 yıldır oturduğu dairenin 2 bin lira olan kirasının ev sahibi tarafından 7 bin TL’ye yükseltildiğini kendisine Noter aracılığıyla çekilen ihtarname ile öğrendiğini ifade ederek yaşadığı şoku anlattı.

İHA

Fahiş kira zamlarına her gün bir yeni olay ekleniyor...

Mal sahipleri kiracılarını çıkartmak için çeşitli yollar deniyor.

Manisa'da bir yeni olay yaşandı.

Önce yaşanan fiyat artışları ve enflasyonu bahane ederek ev fiyatlarını fahiş oranlarda artıran ev sahipleri şimdi de son asrın en büyük deprem felaketini bahane ederek fiyatları arttırmaya devam ediyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Öğretmen Ali Özen de 8 yıldır oturduğu dairenin 2 bin TL olan kirasının 7 bin TL’ye yükseltildiğini Noterden kendisine çekilen ihtarname ile öğrendi.

"Bu yıl yüzde 300’e yakın zam yaptı"

Yaklaşık 8 yıldır Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesindeki adreste oturduğunu kaydeden Özen şu şekilde konuştu:

Yaklaşık 8 yıldır bu adreste oturuyorum ve her sene kira artışını devletin gösterdiği oranların 100 TL üzerinde yapıyorum. Geçen yıl yüzde 25 yapıldı zam. Bin 450 TL’den 2 bin TL yaptık.



Bu yıl 2 bin TL’den 7 bin TL’ye yükseldiğine dair hem bana hem de eşime ihtarname gönderdi. Bu hiç de adil olmadı. Hepimiz depremi yaşadık, herkesin eve ihtiyacı var ama ev sahipler bunu fırsata çevirdi.

Bizim mahallede yaklaşık 50 kiracı arkadaşla görüştüm 4 bin TL’nin üzerinde 2-3 tane ev kirası var.



Genelde ortalama 2 bin 500, 3 bin civarında ev kiraları. Benim maaşım 14 bin 100 TL. ben 7 bin TL’yi ev sahibine verirsem, ODTÜ’de oğlum okuyor ayda 5 bin TL ona gönderiyorum. Kendime ne kalacak, diğer masraflarıma ne kalacak.



Bu yıl yüzde 300’e yakın zam yapan ev sahibi belki seneye 25 bin TL talep edecek. Kiracılar olarak buna da bir dur demeliyiz.



Gerçekten işin içinden çıkılamayacak boyutlara ulaştık. Ülkemizde ev sahipleri kadar da kiracılar var. Başımızdaki yetkililer buna acilen bir çözüm bulmalı.

"Ramazan ayında bunu kendime yediremiyorum"

Ev sahibiyle sürekli telefonla irtibat halinde olduğunu ancak kira artışını kendisine ihtarname ile yollanılmasını etik bulmadığını kaydeden Özen şu ifadeleri kullandı:

Kira artışına iki ay olmasına rağmen ev sahibi hiçbir şekilde iletişim kurmadı. O anda okulda dersteydim. Postacı gelmiş aşağıya indim aldım evrakları şok oldum. Hem bana hem eşime ihtarname göndermiş.



Bu etik değil. Kaçıncı yüzyıldayız. Ahlaki değerlerimiz, vicdani değerlerimiz, dini değerlerimiz nerede? Bu mübarek Ramazan ayında bunu kendime yediremiyorum, insanlık onuruna yediremiyorum.



Şu anda deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz var, öğretmenleri olarak onlara destek veriyoruz.



Maaşımız zaten kendimize kalmıyor. Onlara destek veriyoruz, deprem bölgesine yardımlarda bulunuyoruz, hala yardımlarımız devam ediyor.



İftar programları için para topluyoruz. Yani tüm ülke bir yardım kampanyası halindeyken ev sahiplerinin de biraz insaflı olmalı ve ellerini vicdanlarına koymalı.

"Bu yüzyılda yaşadıklarımıza bakın gerçekten utanıyorum"

Bu şekilde artışların yaşanmaması için birlik olmak gerektiğinin altını çizen Özen şunları söyledi: