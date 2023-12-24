Türkiye'nin kalbine şehit ateşi düştü...
Kahraman Mehmetçik’in yoğun operasyonlar yürüttüğü Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 kahraman askerimiz şehit oldu..
Teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimiz, bugün memleketlerinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı..
Manisalı Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenaze namazında ise gergin anlar yaşandı..
Şehit cenazesinde büyük bir tepkiyle karşılaştı
Memleketindeki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir grup tarafından uzun süre yuhalanarak protesto edildi.
Polis eşliğinde arabasına binebildi
"Özgür dışarı" sloganlarıyla karşı karşıya gelen Özel, polis eşliğinden arabasına binebildi..
Yaşanan gerginlik Özel'in cenazeden ayrılmasıyla son buldu..
Özgür Özel paylaşımında protestoya değinmedi
Cenazeden sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel'in yaşanan bu olaylara hiç değinmeden normal bir şekilde cenaze törenine katılmış gibi paylaşım yapması ise dikkat çekti..
Cenaze törenindeki fotoğrafları da özenle seçen Özgür Özel, cenaze namazı kıldığı anları paylaştı.
Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Son 24 saatte çok acı haberlerini aldığımız 12 evladımızdan, hemşehrimiz Enis Budak'ı Manisa'da son yolculuğuna uğurladık.
Değerli ailesine baş sağlığı dileklerimizi ilettik.
Hepimizin bir kez daha başı sağolsun.
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