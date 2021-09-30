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    Manisa'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

    Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 23 fişek halinde bonzai ve uyuşturucu bir miktar para ele geçirildi.
    • DHA
    • 30.09.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 09:29
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    Manisa'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

    Manisa'da Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

    Operasyonda A.A. (25), A.Ö. (22), S.S. (24), M.Ç. (21), M.U. (33) ve A.G. (29) isimli şüpheliler yakalandı.

    23 ADET FİŞEK HALİNDE BONZAİ MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 23 adet fişek halinde sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

    Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar paraya da el konuldu.

    Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3’ü de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Manisa da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı #1

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