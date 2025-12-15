Manisfest grubu üyelerine ceza

- İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Manifest grubu üyelerine 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.
- Grubun dans ve kıyafetleri "hayasızca hareketler" nedeniyle eleştiri aldı.
- Mahkeme, kararın açıklanmasını erteleyip yurt dışı yasağını kaldırdı.
Manifest isimli grubun geçtiğimiz aylarda sahnede yaptıkları bazı danslar tepki çekti.
Danslar ve kıyafetleriyle tepki çeken grupla ilgili, soruşturma başlatıldı.
"HAYASIZCA HAREKETLER"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
GRUP HAKKINDA HAPİS İSTEMİ
Manifest isimli müzik grubunun konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
KARAR ÇIKTI
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Manifest müzik grubu üyelerinin “hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla yargılandıkları davayla ilgili 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.
YURT DIŞI YASAKLARI KALDIRILDI
Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 7 isim hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.