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Ankara'nın gündeminde Ankara Büyükşehir Belediyesi''nin (ABB) konserlere ödediği ücretler yer alıyor.

ABB'nin ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkarttığı ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası tutarında ödeme yaptığı belirtilmişti.

KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Bu iddiaların ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, konser tartışmaları nedeniyle bugün kameralar karşısına geçti.

Yavaş, ödendiği ortaya çıkan rakamlara ilişkin açıklama yaptı.

"BİR KURUŞ HARCIRAH ALMADIM"

Hiç bir yerde fotoğrafının görülmediğini, açılışlarda konserlerin görülmediğini, reklam olacak hiçbir şeyin içerisine girmediklerini ifade eden Mansur Yavaş, kuruş harcırah almadığını söyledi.

Resmi görevlere giderken uçak biletlerini kendisinin karşıladığını belirten Yavaş, "Ben böyle yapayım ki benim personelim de burada Ankara halkından gelen vergileri kullandığını bilsin, bu şuurla hareket etsin." dedi.

29 EKİM 2023 KUTLAMALARI

Yıllara ilişkin konser ücretlerini kalem kalem açıklayan Yavaş, 2023 yılında düzenlenen 29 Ekim programlarının da maliyetini açıkladı.

"8 SANATÇIYA 94 MİLYON LİRA VERDİK"

Cumhuriyet'in yüzüncü yılı nedeniyle 4 gün boyunca program yaptıklarını açıklayan Mansur Yavaş, 8 sanatçıya toplamda 94 milyon lira ücret ödendiğini duyurdu.

"İFTİRALAR KARŞISINDA RAKAMLAR BU ŞEKİLDE"

Mansur Yavaş, 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: