Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı Yağışlarda gösterdiği performansla sınıfta kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı.

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Ankara, son günlerde şiddetli yağışların etkisi altında.

Meteoroloji'nin günlerdir uyarı yaptığı Başkent, sele teslim oldu.

Rögarlar taştı, birçok ev, iş yeri, cadde ve sokak sular altında kaldı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla mücadele ediyor

Altyapının kaldıramadığı sulardan korunmak için vatandaşlar kendi çözümlerini üretme yoluna giderken, müdahalenin yeterli olmadığı yerlerde mahsur kalanlar ise kendi imkanları ile azgın sulardan kurtuluyor.

Hal böyle olunca Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mahsur Yavaş'a, AK parti tarafından tepkiler gelmeye başladı.

Yavaş sınıfta kaldı

Seçim dönemi cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak her gün il il gezen Mansur Yavaş ise bu dönemde sınıfta kaldı.

Yağış döneminde başarısız performans gösteren Mansur Yavaş cezayı kesti.

ASKİ Genel Müdürü görevden alındı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk görevden alındı.

ASKİ kaynaklarından alınan bilgiye göre, Genel Müdür Öztürk, Başkan Mansur Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.

ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.

Zamanlama dikkat çekti

Mansur Yavaş'ın, Ankara'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketleri sonrası bu kararı alması dikkat çekti.