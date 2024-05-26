Mansur Yavaş: Hayvanseverler çok istiyorsa köpekleri sahiplensin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başıboş sokak köpekleriyle ilgili konuştu. Yavaş açıklamasında, "Hayvanseverlere saygı duyuyorum ancak bu popülasyonda sadece kısırlaştırarak önlem almak mümkün değil." dedi.

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ensonhaber.com

Başıboş sokak köpekleri ülkenin en büyük sorunlarından biri haline geldi. Sokakları güvensiz hale getiren başıboş köpekler, vatandaşlara saldırıyor.

Bu saldırılardan şanslı olanlar hafif sıyrıklarla kurtarıyor ancak ne yazık ki çoğu ağır yaralanma ve ölümlerle sonuçlanıyor.

Saldırıların yanı sıra trafikte de yola atlayan sokak köpekleri yüzünden ölümlü kazalar meydana geliyor.

Başıboş sokak köpekleri için AK Parti harekete geçti ve bu hafta Meclis'te çalışmalarına başlıyor.

Ancak muhalefet cephesinde başıboş sokak köpekleri için çözüm üreten kimse çıkmadı bir kişi hariç...

O da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Yavaş'ın 5 ay önce yaptığı bir konuşma şimdilerde gündem olmuş durumda.

"Çok istiyorlarsa sahiplensinler"

Yavaş, sokak köpeklerinin yalnızca kısırlaştırılmasının yeterli bir çözüm olmayacağını belirtirken, hayvanseverlerin çok istiyorlarsa sahiplenebileceğini söyledi.

Yavaş'ın açıklamaları ise şu şekilde: