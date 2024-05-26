Başıboş sokak köpekleri ülkenin en büyük sorunlarından biri haline geldi. Sokakları güvensiz hale getiren başıboş köpekler, vatandaşlara saldırıyor.
Bu saldırılardan şanslı olanlar hafif sıyrıklarla kurtarıyor ancak ne yazık ki çoğu ağır yaralanma ve ölümlerle sonuçlanıyor.
Saldırıların yanı sıra trafikte de yola atlayan sokak köpekleri yüzünden ölümlü kazalar meydana geliyor.
Başıboş sokak köpekleri için AK Parti harekete geçti ve bu hafta Meclis'te çalışmalarına başlıyor.
Ancak muhalefet cephesinde başıboş sokak köpekleri için çözüm üreten kimse çıkmadı bir kişi hariç...
O da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Yavaş'ın 5 ay önce yaptığı bir konuşma şimdilerde gündem olmuş durumda.
"Çok istiyorlarsa sahiplensinler"
Yavaş, sokak köpeklerinin yalnızca kısırlaştırılmasının yeterli bir çözüm olmayacağını belirtirken, hayvanseverlerin çok istiyorlarsa sahiplenebileceğini söyledi.
Yavaş'ın açıklamaları ise şu şekilde:
Ben Avrupa'da hiçbir yerde sokakta sahipsiz hayvan görmedim. Hayvanseverlerin de yeni yaptığımız barınakta butik bölümler yapmak suretiyle gönüllü olarak maliyetini bizim karşılamamız kaydıyla gelip bakmalarını istiyorum. Çünkü hayvanseverlerin butik barınak talebi de var.
Avrupa'da hiçbir yerde yok. Saygılıyım, hayvanseverlerin fikirlerine de saygılıyım ama o kadar çok popülasyon arttı ki Türkiye'de ilk defa kendi imkanlarının dışında kısırlaştırma ihalesi açan belediyeyiz. Bu popülasyonla bu şekilde sadece kısırlaştırmayla bunun önünü almanın imkanı yok.
Eğer hayvanseverler çok istiyorsa elini taşın altına koysunlar, biz de destek oluruz sahiplensinler. Sahipsiz hayvan olmaz.
Sanıyorum bununla da ilgili Meclis'ten bir kanun çıkacak.
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