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Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kaldı.

Millet İttifakı'nda aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabilmesi için, göreve geldiklerinde Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olacak olan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kanal kanal gezip gündeme dair açıklamalarını sürdürüyor.

Yavaş son olarak TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a katıldı.

PKK'nın konuşlandığı Irak'ın kuzeyindeki bölgesine yönelik söylemlerde bulunan Yavaş şunları dedi:

"Kandil silah bırakmadığı takdirde İHA'lar orayı bombalayacak"

"Ben heryerde çekinmeden söylüyorum. Kandil silah bırakmadığı takdirde o İHA'lar orayı bombalayacak, bu kadar basit."

Mansur Yavaş: Kandil silah bırakmadıkça İHA'lar orayı bombalayacak

"Bu sözler seçim kaybettirecekse, kaybettirir"

Sözlerinin devamında Yavaş, "Asla teröristlerin dediği olmaz. O silah ellerinden düşmediği müddetçe, devletin aynı tavrı devam edecektir. Bu sözler eğer kaybettirecekse, kaybettirir. Yalan mı söyleyeceğim?" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş: Kandil silah bırakmadıkça İHA'lar orayı bombalayacak
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