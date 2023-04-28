Mansur Yavaş'tan HDP güzellemesi: Mecliste olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur ABB Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında PKK'ya sırtını yaslayan HDP için, "Belki HDP meclise girip yarın da PKK’ya, 'Yeter artık silah bırakın' diyecek. Bunda kötü bir şey yok ki." ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Muhalefet cephesi, son günlerde HDP açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmesinin ardından Kandil'in desteğini kazandı.

Bu kapsamda seçime sayılı günler kala, terör örgütü elebaşları seçmenlerden CHP için adeta oy dilenmeye başladı.

Açıklamalar art arda gelirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi halinde yardımcısı yapacağını açıkladığı ABB Başkanı Mansur Yavaş, ortakları HDP'ye arka çıktı.

Tv100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Yavaş, açıklamalarda bulundu.

"Dertlerini anlatmak istiyorlar, meşrudur"

Yavaş, HDP'ye güzellemeler yaparak şu ifadeleri kullandı:

HDP de mecliste olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur. Eğer bu şekilde düşünüyorsa... Demirtaş’ın bir açıklamasını gördüm, 'PKK silah bırakmalıdır' diyor. Belki HDP bu şekilde meclise girip, meclisin güçlü olmasını isteyip yarın da diyecek ki PKK’ya, 'Yeter artık silah bırakın, ne konuşulacaksa mecliste konuşulsun' diyecek. Bunda kötü bir şey yok ki.

Ne olmuştu?

İttifakların şekillendiği süreçte 6'lı masada yer alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen HDP ile görüşme gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, partinin desteğini tam olarak kazandı.

Kılıçdaroğlu, "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek ortaklarını meşrulaştırmaya çalıştı.

Görüşmeden 2 gün sonra HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan, aday çıkarmayacaklarını açıklayarak Kılıçdaroğlu'na yeşil ışığı yakmış oldu.

Bunun üzerine on olarak CHP Lideri'ne PKK elebaşlarından destek yağdı.

Terörist Murat Karayılan, Bese Hozat, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Sabri Ok ve Duran Kalkan'dan da açıklamalar geldi.

Bugün ise HDP'nin de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, Kılıçdaroğlu'na resmen destek verdiğini açıkladı.