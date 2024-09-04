Milli Mücadele'nin mihenk taşı olarak adlandırılan Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü, Sivas'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla 2 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında, Sivas'ta da pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıldı.
YAVAŞ SİVAS'A GELDİ
Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Mansur Yavaş da katılım sağladı.
ÇARŞIDA GEZDİ
Resmi tören için Sivas'ta bulunan Mansur Yavaş, akşam saatlerinde çarşıda geziye çıktı.
YOĞUN İLGİ
Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yavaş, kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyenlerle tek tek fotoğraf çekindi.
ÇAY İÇİP, DERT DİNLEDİ
Yavaş, daha sonra bir kahvehanede çay içerek vatandaşların sorunlarını dinledi.
ZİYARETLERİNİ PAYLAŞTI
ABB Başkanı Yavaş, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Sivas Kongresi’nin 105. yıldönümünü anmak için Sivas’tayız. Sivas Valimiz Sn. Dr. Yılmaz Şimşek’i ve Sivas Belediye Başkanımız Sn. Adem Uzun’u makamlarında ziyaret ettik. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum.
ABB Başkanı Yavaş, ziyarete ilişkin bazı görselleri de paylaştı.
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