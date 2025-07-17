Mansur Yavaş, "Siyaseti bırakırım" sözlerine açıklık getirdi

CHP, kendi içerisinde karışmaya devam ediyor...

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla açılan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin tekrar başına geçmesini sağlayacak mutlak butlan kararının beklendiği dava, 8 Eylül’den 15 Eylül tarihine ertelenirken, bu kez gündemdeki isim Mansur Yavaş oldu.

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönme ihtimaline karşı sinirlendiği için siyaseti bırakacağını söyleyen Yavaş, bu kez farklı konuşmaya başladı.

NEDEN "PARTİDEN İSTİDA EDERİM" DEDİM

Fatih Altaylı'ya konuşan Yavaş, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede “Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturursanız ve beni cumhurbaşkanı adayı yapmaya kalkarsanız kabul etmem ve partiden de istifa ederim.” dediği iddiasıyla ilgili konuştu:

"ONLARI SUSTURMAK İÇİN"