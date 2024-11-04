Mansur Yavaş: TBMM acilen toplansın

Haber Merkezi

Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bu sabah saatlerinde kayyum ataması yapıldı.

Yapılan atamaların ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kayyum atamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"SAVUNULMASI GEREKEN HUKUK VE DEMOKRASİDİR"

Yavaş, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık.



Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir.

"PARTİLER ADAYLARINI MEYDAN OKUR GİBİ BELİRLEMESİN"

Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır.



Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Bırakın belediye başkanlarını halk, yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin.

"TBMM ACİLEN İLK TOPLANTIDA YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPSIN"

Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır. Unutulmamalı Hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır.

PEŞ PEŞE KAYYUM ATAMALARI

İlk olarak Batman Belediyesi'nde, DEM Partili Başkan Gülistan Sönük görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı.

Batman'da sonra da DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Son olarak DEM Partili Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan yerine de Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.