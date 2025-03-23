Mansur Yavaş, tutuklu İmamoğlu'nun adaylığı için oy kullandı

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan terör davası kapsamında serbest bırakılırken, yolsuzluk davası kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu'nun yargılandığı süreç boyunca CHP, cumhurbaşkanı aday adayını belirlemek için tüm il ve ilçelerde ön seçim düzenledi.

İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Çankaya Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda İmamoğlu için oy kullandı.

HABERİ SANDIK BAŞINDA ALDI

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Yavaş, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Kararı sandık başında duyduğunu açıklayan Yavaş, "Hiç uyumadan geldik. Haberini şimdi aldık, tutuklama çıktı. Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz artık" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANMA KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Mansur Yavaş, "Soruşturmanın gizliliği kavramı var ancak oradaki haberde adeta 5 dakika sonra bütün Türkiye'ye servis yapıldı. İfadeler, iddiaların hepsi, suçlamalar kamuoyuna açık bir şekilde yayıldı.

Bir diğer konu, avukatların ulaşamadığı iddialara ve suçlamalara televizyonda yorumculardan izledik. Bu da işin ne kadar siyasi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 5 milyon insanın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde engellenmesi ülkemiz adına utanç verici.

"BUNU YAPMAYA KİMSENİN HAKKI YOK"

Türkiye'deki hukuk sistemi ve demokrasi sorgulanmaya başladı. Bunun sonucu ne oldu? 26 milyar dolar havaya uçtu. Bu daha çok fakirlik, daha çok yoksulluk olarak bize döndü. Çünkü 2 yıldır uygulanan tasarruf tedbirleri genellikle ücretli kesimlere ağırlık veriyordu.

Şimdi bu ücretli kesimde de emekliye vermediğimiz asgari ücret diye verilmeyen paralar bu hukuksuzluk nedeniyle bir günde havaya uçtu. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Dolayısıyla tekrar bizim üstümüze bu tasarruf tedbirleri gibi tedbirler, gene dar gelirlerinin üstüne gelecek" diye konuştu.

"KAYYIM ATANMAMASINA SEVİNDİM"

Yavaş bu süreçte Türkiye'den yabancı sermayenin çıkmaya başladığını öne sürerek, "İş adamlarımız merkezlerini yurt dışına taşımaya başladı. Böyle olduğumuzda biz kendimizi doğrultamayacağız ülke olarak. Bunun da bir çaresi var; hukuk, hukukun üstünlüğü.

Herkesin adaletine güvendiği bir yargı. Sonuç ortada. Ben kayyım atanmamasına sevindim. Çünkü yapılan uygulamalara bakılırsa o yönde de bir çalışma var gibiydi. Umuyorum itirazla tutukluğu kalkar ve Ekrem başkan işinin başına döner.

"SORULARIN BİR KISMI İNCİTİCİ"

Şu an iddianame yok ortada. İddialar var sadece. Onu da gördüğümüz gibi gizli tanık beyanlarına dayanan durum. Yani mesela şöyle bir soru olabilir mi? Şu şahısla 290 defa konuşmuşsunuz. Çok konuşmuşsunuz. Buna benzer böyle sorular var. Kaldı ki bir kısmı da incitici.

Ailenizde terörle iltisaklı kimse var mı? Varsa görüyorsunuz zaten bunu niye soruyorsunuz orada? Yurt dışına izinsiz çıktınız mı? Yani kaçak çıkış yaptınız mı? Bunlar nasıl sorular? Yani anlaşılır gibi değil" dedi.

"BİZİM ALNIMIZ AÇIK"

Mansur Yavaş, "Bizim korktuğumuz bir şey yok. Artık bu ülke rövanş hukukundan da kurtulmalı. Tarafsız davranacak yargı sisteminin kurulması lazım. CHP’li hiçbir belediyenin yargılanmaktan soruşturmaktan imtina ettiğini görmedik. Bana da onlarca müfettiş geldi.

Kendi müfettişlerimiz teftiş ediyor, korkacak hiçbir şeyimiz yok ama kumpas kurmak istedikten sonra her şeyi yapabilirler. Bizim alnımız açık. Geldiğimiz günden beri açık ihaleler yapıyoruz. Bir yol çizmek istiyoruz. Yolsuzluğun ortadan kalktığı bir ülke istiyoruz. Hukuksuzluklar daha çok fakirlik olarak geri dönüyor" ifadelerini kullandı.