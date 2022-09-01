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    Mansur Yavaş'ın 'PKK'nın p.çleri' sözleriyle oynadığı Ankara havası görüntüleri

    Mansur Yavaş'ın 'PKK'nın p.çleri' sözleriyle oynadığı Ankara havası görüntüleri

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, seçim gecesi bozkurt işareti yaparak "PKK'nın p.çleri" sözleriyle Ankara havası oynadığı görüntüler yeniden sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 17:56
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    2019 yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı olan Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını üçüncü denemesinde kazanmıştı.

    Seçim sonuçlarının açıklandığı akşam partililerle bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri, çokça tartışılmıştı.

    Yavaş'ın tartışma konusu olan görüntüsü, sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

    "PKK'nın p.çleri" sözleriyle Ankara havası oynadı

    Videoda, İyi Partili ve CHP'li partililerle birlikte "Eylem yapmış PKK'nın p.çleri" sözleriyle Ankara havası oynayan Yavaş'ın, bozkurt işareti de yaptığı görülüyor.

    Mansur Yavaş'ın 'PKK'nın p.çleri' sözleriyle oynadığı Ankara havası görüntüleri VİDEO

    Mansur Yavaş ın PKK nın p.çleri sözleriyle oynadığı Ankara havası görüntüleri #1

    Mansur Yavaş ın PKK nın p.çleri sözleriyle oynadığı Ankara havası görüntüleri #2


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