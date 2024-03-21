Mansur Yavaş'ın söz verip tutmadığı vaatleri animasyon konusu oldu Yerel seçimler öncesi CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile Ankara adayı Mansur Yavaş'ın 5 yılda gerçekleştiremediği metro vaatleri, mizah malzemesi olmaya devam ediyor.

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ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek..

Sayılı günlerin kaldığı seçim sürecinde bir yandan vaatler öteki taraftan projeler adaylarca seçim meydanlarında yankılanırken, seçmenler de şehrini emanet edeceği isimleri belirleyecek.

Bu süreçte en dikkat çeken konulardan biri ise CHP yönetimindeki belediyelerde hizmet yetersizliği..

Özellikle büyükşehirlerde kronikleşen sorunlara çözüm bulunamaması tepki çeken konular arasında.

Bunların başında ise hiç şüphesiz ulaşım geliyor.

Ulaşım vaatleri yerine getirilmedi

Ankara, İzmir ve İstanbul'da 2019 yerel seçim sürecinde verilen sözlerin birçoğu yerine getirilmedi. Şimdilerde yeni bir seçime gidilirken, bu vaatler yeniden gündeme gelmeye başladı.

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da sadece 8 kilometre metro yaparken, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da ise zamlar, ulaşım ve alt yapı sorunları baş gösteriyor.

Bir de bunun üzerine Yavaş'ın Ankara'nın bütçesini reklam afişleri ve bilboardlarına harcaması büyük eleştiri konusu oldu.

Yapmadığı vaatlerinin animasyonu yapıldı

Yavaş'ın Ankara'ya söz verip de yapmadığı metro hattı ise sosyal medyada yayın yapan Kurtuba TV tarafından animasyona taşındı.

Animasyonda, Yavaş'ın yapmadığı metroyu vatandaşlara anlatamadığı ve bu konuda Ekrem İmamoğlu'ndan kelime oyunu tavsiyesi alması konu edildi.

Sosyal medyada gündem oldu

Mizahi bir dille yapılan animasyon, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıp binlerce kez izlendi.