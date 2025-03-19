Mansur Yavaş'ın Tayvan'da olduğu ortaya çıktı

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde bir operasyona imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bu gelişmeler yaşanırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın nerede olduğu merak edildi.

TAYVAN'DA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ocak ayında yapılan planlama çerçevesinde bu hafta Tayvan’da bulunan Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası Türkiye’ye döneceği öğrenildi.

TEYİT ETTİ

Ayrıca Halk TV'de İsmail Saymaz'ın yayınına katılan Mansur Yavaş da Tayvan'da olduğunu teyit etti.

İSTANBUL'A GELİYOR

Yavaş açıklamasında, "Yurt dışındaydım. Dönüyorum, İstanbul'a geleceğim. Şu an Tayvan'dayım, bilet bulmaya çalışıyorum. Hep beraber toplanıp durumu konuşacağız." ifadelerini kullandı.