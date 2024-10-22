Mansur Yavaş’tan Devlet Bahçeli’ye: Millet de tarih de bunu affetmez

Haber Merkezi

Türkiye'nin gündeminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı var.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

BİR TEPKİ DE YAVAŞ'TAN: BUNUN YOLU MECLİS ÇATISI ALTINDA KONUŞTURULMASI ASLA DEĞİL

Bahçeli'nin ifadeleri gündeme bomba gibi düşerken çeşitli isimlerden tepkiler geldi.

Bunlardan biri de Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Yavaş, barışın ve huzurun yolunun teröristbaşı Öcalan'ın Meclis'te konuşturulmasının olmadığını söyledi.

"MİLLET DE TARİH DE BUNU AFFETMEZ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı: