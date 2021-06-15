Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı tamamlandı

Mardin Ovası'nı Fırat'ın suyuyla buluşturacak 221 kilometrelik yapay nehir projesinde sona gelindi.

Atatürk Barajı'ndan alınan suyu Şanlıurfa'dan Mardin'e taşıyan, 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar sulama kanalı tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla Mardin Ovası, Fırat’ın suyuyla buluşacak.

Kanalın sona ermesiyle inşası süren depolama tesisi ve ana kanal üzerindeki şebeke çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor.

BEREKET KANALI

“Bereket Kanalı” olarak adlandırılan kanal ile yıl sonu itibarıyla 5 bin dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

ÜRETİM VE İSTİHDAM ALANINDA ARTIŞ YAŞANACAK

İstanbul’da yapımı planlanan Kanal İstanbul’dan 4 kat büyük ve dünyanın en uzun su kanallarından birisi olan kanal sayesinde, hem üretime hem de istihdama katkı sağlamış olacak. Proje, 100 bini aşkın kişiye iş imkanı sağlayacak.

1 MİLYON DEKAR ALAN SULAYACAK

Fiziki gerçekleşmenin 80'e ulaştığı depolama ve sulama inşaatlarının tamamlanmasıyla 1 milyon dekarı aşkın tarım arazisi peyderpey Fırat Nehri'nin suyu ile sulanacak.

YILDA 3 ÜRÜN YETİŞTİRİLECEK

Böylece bölgede yılda 2-3 ürün yetiştirilebilecek, çiftçinin geliri artmış olacak.