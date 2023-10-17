Mardin'deki beşik kertmesi olayında akılalmaz detay: Düğünleri olacaktı! 8 ve 9 yaşındaki çocuklara aile büyüklerinin talebi üzerine nişan töreni düzenlendi. Olayın ardından çocuklar koruma altına, anne ve babaları gözaltına alınırken, nişandan 15 gün sonra da düğünün planlandığı ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan ‘beşik kertmesi’ olayı, Türkiye’de gündem oldu.

Doğduklarında beşik kertmesi yapılan 8 ve 9 yaşındaki kuzenler için nişan töreni düzenlendi.

Henüz çocuk yaşta olmalarına rağmen nişan kıyafeti giydirilen kız çocuğu ve damatlık giydirilen erkek çocuğu için merasim gerçekleştirildi.

Çocuk yaşta nişanlandırıldılar

Aile arasında düzenlenen nişanda oyunlar oynandı, yüzükler takıldı ve kurdele kesildi.

Aynı zamanda nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle yapıldığı öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük bir tepki odağı oldu.

Akılalmaz olay giderek medyada yayılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Çocuklar koruma altında, anne ve babaları gözaltında

Bir diğer yandan çok geçmeden Mardin Valiliği’nden gelen açıklamayla, çocukların koruma altına alındığı açıklandı.

Açıklamada şu cümleler kullanıldı;

Kızıltepe ilçemizde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan 'küçük yaşta nişanlandırma' konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak; Valiliğimizce ;



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce ivedilikle konunun araştırılması talimatı verilmiştir.



Söz konusu çocuklarımıza yönelik; geçici tedbir kararı alınarak, çocuklarımız koruma altına alınmıştır.



Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Konuya dair başlatılan soruşturma sürerken, kız çocuğunun babası U.A. ve annesi S.A. ile erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi S.A.’nın gözaltına alındığı belirtildi.

15 gün sonra düğünleri planlandı

Olayla ilgili akıllara durgunluk veren bir olay daha ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, çocukların nişandan 15 gün sonra düğünlerinin planlandığı öğrenildi.

Beşik kertmesi nedir?

Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre, beşik kertmesi olayı şu cümlelerle ifade ediliyor;

"Çocukların aile büyükleri tarafından daha beşikteyken nişanlanması geleneği; beşik kertme, beşik kertiği."