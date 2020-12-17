Marisa Papen kimdir? Marisa Papen kaç yaşında, nereli? Marisa Papen Ayasofya'da ne yaptı?

Marisa Papen kimdir? Marisa Papen kaç yaşında, nereli? Marisa Papen Ayasofya'da ne yaptı?

Uygunsuz pozları nedeniyle hakkında dava açılan Marisa Papen, gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Ayasofya'da verdiği pozlar nedeniyle büyük tepki gören Maris Papen kimdir, nerelidir?

Ayasofya Camii'inde tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medyada büyük tepki gören bu pozların ardından savcılık konuyla ilgili yeni bir karara imza attı.

Belçikalı manken Marisa Papen kimdir, Ayasofya'da ne yaptı soruları ise yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı.

İşte Marisa Papen ve hakkında merak edilenler..

MARISA PAPEN KİMDİR?

1992 yılında Belçika’da dünyaya gelen Marisa Papen mankenlik yapmaktadır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papen’in 2018’de Türkiye’ye gelerek Ayasofya Camisinde çıplak fotoğraf çektirmesi ve Kapadokya’da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz vermesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlandı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Papen hakkında “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “Hayasızca hareketler” ve “Müstehcenlik” suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye’den ayrıldığı için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Manken Papen, Kudüs ve Mısır’da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.