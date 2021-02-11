Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı, neden? Hangi marketlerde sigara satılmayacak?

Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı, neden? Hangi marketlerde sigara satılmayacak?

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre artık zincir marketlerde sigara satılmayacak. Vatandaşlar, " marketlerde sigara satışı yasaklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan son karar ile birlikte sigara kullanan vatandaşlar arama motorlarında "sigara satışı yasaklandı mı" sorusuna yanıt arıyor.

Ticaret Bakanlığı, özellikle pandemi şartlarında gelir kaybına uğrayan küçük esnaf için harekete geçti.

Bakanlık, küçük esnafı korumak için üzerinde çalıştığı bir taslakla alışveriş merkezleri ile zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış esaslarında bazı değişikliklere gidiyor.

Hazırlanan taslağa göre, gıda marketinde cep telefonu, elektronik satışı yasak olacak, zincir marketlerinde sigara satılmayacak. Bu haberin akabinde vatandaşların akıllarında soru işaretleri oluştu.

Peki marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Hangi marketlerde sigara satmak yasak? İşte detaylar..

MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek.

Zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendecilere korunma sağlanması için zincir marketlerin bazı ürünleri satmasına yasaklama getirileceği kaydedildi.

Taslağa göre elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.

Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.