Marmara Denizi'ni giderek saran ve deniz salyası adıyla da bilinen müsilaj, Ege Denizi'ne doğru ilerlemeye başladı.

Marmara Denizi, deniz salyası olarak da bilinen müsilaj nedeniyle tehdit altında.

Canlı popülasyonunun ve çevre temizliğinin etkilendiği müsilaj nedeniyle başlatılan çalışmalar hızlandırıldı.

İzmit Körfezi'nden başlayarak neredeyse tüm Marmara Denizi'nde rastlanan deniz salyaları, Ege Denizi'ne doğru ilerliyor.

ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ'NDEN MÜSİLAJ GÖRÜNTÜSÜ

Ege'ye de ulaşmak üzere olan deniz salyaları, henüz yapımı devam eden Çanakkale 1915 Köprüsü'nde görüntülendi.

SONU GÖRÜNMEDİ

Görüntülerde deniz salyası tehlikesinin boyutu ortaya çıkarken, metrelerce yüksekten alınan kayıtta deniz salyalarının sonu da görünmedi.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj, Çanakkale 1915 Köprüsü'nden görüntülendi VİDEO

